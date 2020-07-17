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Андрей Пронин поблагодарил псковичей за интерес к театру

Арт-директор Псковского драмтеатра, худрук Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил благодарность псковскому зрителю.

«Сейчас все театры России находятся в сложной ситуации, - пояснил он. - Например, Рязанский театр драмы открылся и закрылся - зритель туда не идет, люди боятся, люди отвыкли от походов в театр».

«Есть привычка к культуре, которую очень легко потерять, - подчеркнул Андрей Пронин. - Я впервые увидел в БДТ билеты на Алису Фрейндлих в свободном доступе. У нас темпы продаж не снизились по сравнению с допандемийными. Спасибо за то, что вы нас не забыли».