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О грядущих премьерах театрального сезона в Пскове рассказал Андрей Пронин

Арт-директор Псковского драмтеатра, худрук Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о предстоящих премьерах театрального сезона.

В частности, он подчеркнул, что определенного внимания зрителей заслуживает спектакль Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели». «К публике он выйдет сегодня в первый раз - очень интересно, какова будет встреча, поскольку спектакль непростой», - отметил Андрей Пронин. Также арт-директор театра согласился, что новый спектакль номинанта «Золотой маски» может вызвать когнитивный диссонанс у некоторых зрителей, и добавил, что в постановке впервые будет задействована новая актриса театра, лауреат премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.

На 4 ноября запланирован показ спектакля «Дни победы», который должен был выйти 9 мая.

«Это ближайшие планы», - подчеркнул Андрей Пронин. Что касается дальней перспективы, то зрителя ждут «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых. Эскиз спектакля был представлен гостям театральной лаборатории и вызвал большой интерес у аудитории. Также зрители увидят бенефис псковской актрисы Галины Шукшановой - спектакль «Путешествие с тетушкой», спектакль Евгения Марчелли «Нам не страшен серый волк» по пьесе Вирджинии Вульф.