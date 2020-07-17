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В Пскове надеются, что в октябре «шахматной рассадке» зрителей придет конец

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразила надежду, что с октября концертным и театральным залам России разрешат размещать не 50% зрителей, а «хотя бы 70%».

Свои слова Ольга Тимофеева объяснила сложным финансовым положением ТКД.

«Недособрано большое количество средств, которые идут на новые постановки, улучшение материально-технической базы, - рассказала она. - Сейчас идет активный сбор подписей за 70%-ное заполнение, инициаторами которого были продюсеры. Везти звезду на 50% зала достаточно накладно, у нас много сорвалось проектов. Мы, как залы, готовы двигаться, понимая, что у всех сложное положение».