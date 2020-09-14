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«7САМУРАЕВ» везет Псковский драмтеатр в Москву на Brusfest

Артисты Псковского драмтеатра едут в Москву на Второй международный фестиваль документального театра имени актера, режиссера театра и кино, сценариста, театрального педагога Дмитрия Брусникина. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 18 сентября арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Brusfest будет проходить с 25 октября по 25 ноября. Труппа Псковского драмтеатра 27 октября покажет в театре «Современник» спектакль «7 самураев». «И это будут наши первые гастроли в этом году. Потому что мы никуда не выезжали с декабря прошлого года, а в Москве были в прошлом сентябре», - пояснил арт-директор Псковского театра драмы.

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А 30 октября часть труппы поедет на вручение театральной премии «Золотая маска».

Напомним, в прошлом году спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» Псковского драмтеатра получил пять номинаций «Золотой маски»: лучший спектакль, лучшая работа режиссера - Борис Шерешевский, лучшая мужская роль - Евгений Терский, лучшая женская роль второго плана - Дарья Чураева, лучшая мужская роль второго плана - Виктор Яковлев.