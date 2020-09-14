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Ближайшая премьера в Псковском драмтеатре состоится 7 ноября

Ближайшая премьера в Псковском драмтеатре состоится 7 ноября. Это будет спектакль «Дни Победы», который планировалось выпустить 9 мая, но помешал коронавирус. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Это спектакль петербургского режиссера Веры Поповой по пьесе Ксении Степанычевой. Над музыкальным оформлением работал Роман Столяр. «Спектакль пойдет в пространстве медиа-холла, там будет построено кафе, и зрители будут вместе с актерами сидеть за столиками», - рассказал Андрей Пронин.

В постановке заняты ведущие артисты Псковского драмтеатра: Евгений Терских, Максим Плеханов, Наталья Петрова, Камиль Хардин, Линда Ахметзянова, Александр Овчаренко.

Премьеры следующего года - спектакль Семена Сердина «Свидетельские показания» (его зритель увидит в январе), «Пленные духи» Айрата Абушахманова, «Путешествие с тетушкой» (бенефис Галины Шукшановой), «Академия смеха» Дмитрия Месхиева, «Дядя Ваня» Павла Зобнина и «Лысая певица» Александра Огарева.