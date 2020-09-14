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Два национальных театра приедут в Псков в ноябре

Два национальных театра приедут в Псков в ноябре. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

«В ноябре к нам приедет Абхазский национальный драмтеатр из Сухума - очень активно развивающийся коллектив. Его директор старается звать на постановки лучших режиссеров», - пояснил гость студии, добавив, что труппа абхазского театра покажет в Пскове два спектакля.

Кроме того, в ноябре в Псков с двумя спектаклями собирается и Национальный театр Республики Коми.

Андрей Пронин выразил надежду, что взаимодействие псковского драмтеатра с национальными театрами России и зарубежья станет более плотным, и спектакли в их исполнении найдут в Пскове своего зрителя.

«В следующем году башкирский режисер Айрат Абушахманов будет ставить у нас "Пленных духов", а затем, надеюсь, с чукотским режиссером Сергеем Потаповым выпустим "Зойкину квартиру"», - заключил он.