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Псковский драмтеатр покажет «7САМУРАЕВ» на международном фестивале BRUSFEST в Москве

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина покажет генеративную оперу «7САМУРАЕВ» в Москве на международном фестивале документального театра BRUSFEST. Два показа спектакля запланированы 27 октября в театре «Современник», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе драмтеатра.

Фото здесь и далее: Андрей Кокшаров

BRUSFEST - фестиваль памяти безвременно ушедшего актера, педагога и театрального строителя Дмитрия Брусникина, считавшего реальность предметом пристального внимания искусства. «BRUSFEST - это спектакли, читки и перформансы, документальный и постдокументальный театр, фикшен и нон-фикшен, высказывание о человеке средствами вербатима, музыки, физического, пластического, кукольного и иммерсивного театра», - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль объединит на одной площадке Псковский театр драмы и театры, ART Corporation (Минск), Livsmedlet Theatre (Финляндия), Komuna Warszawa (Польша), фонд ALMA MATER (Санкт-Петербург), Театр.doc (Москва), независимый профессиональный театр «Один театр» (Краснодар), Школу-студию МХАТ. «Работы этих театров обращены к человеку в его индивидуальных, социальных, политических проявлениях, они исследуют феномен дыхания и влияние музыки на психофизическое состояние человека, говорят о ксенофобии как цивилизационной проблеме и берут интервью у подростков, размышляют о вымирающих профессиях и подслушивают истории людей в городском пространстве», - отметили в пресс-службе.

Режиссер Сергей Чехов представит на BRUSFEST два своих спектакля – «7САМУРАЕВ» (Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина) и «Жизнь мертвецов» («Один театр», Краснодар).

Спектакль «7САМУРАЕВ» основан на документальном материале. Текст, который произносят артистки, рождался из серии их личных интервью, посвященных страхам, психологическим травмам, насилию. Выходя на сцену, актрисы рассказывают, прежде всего, о себе, произносят факты из своей биографии, озвучивают свои сокровенные мысли. «Истории артисток - это реальные истории. Они появились из интервью, в которых мы разговаривали про страхи, про угрозу, про ощущение безопасности или небезопасности, про то, можно ли вообще почувствовать эту безопасность в том мире, в котором мы живем сейчас. И из этого получились тексты. После мы брали текст интервью и вычленяли оттуда какие-то обрывки реплик, какие-то осколки сознания. Артистки делали из этого облако тегов - реплики из конкретной истории, разбросанные в пространстве. И чем они занимаются в итоге в спектакле? Они собирают эти реплики обратно, пытаясь восстановить какую-то историю», - объяснил режиссер Сергей Чехов.

«Московские гастроли в последнее время стали важной составной частью творческой жизни нашего театра, - сказал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. - В 2018 году мы дважды гастролировали в Москве, в 2019 году - тоже дважды выезжали в столицу. Увы, пандемия помешала нам выехать в Москву в этом году, хотя мы должны были показывать на “Золотой маске” “Ревизора”. Надеюсь, мы все же сыграем в столице в 2020-м - хотя и другой спектакль: “7САМУРАЕВ”. Огромная благодарность организаторам BRUSFEST за это прекрасное приглашение».

В Пскове зрители смогут увидеть генеративную оперу «7САМУРАЕВ» уже завтра, 7 октября, в 19.00 (для зрителей 18+. Билеты: от 100 до 500 рублей). В спектакле есть замены: теперь в постановке заняты Валентина Банакова и новая актриса театра, лауреат премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.

Режиссер: Сергей Чехов, художник: Анастасия Юдина, музыка и саунд-дизайн: Владимир Бочаров. В спектакле заняты: Линда Ахметзянова, Валентина Банакова, Илона Гончар, Екатерина Миронова, Наталья Петрова, Ксения Соколова, Анна Шуваева, народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Продолжительность спектакля - 1 час 20 минут без антракта. Подробнее о спектакле и онлайн-покупка билетов здесь.

«Просим обратить внимание, что в спектакле нет традиционного поклона: артисты не выходят к зрителю после завершения спектакля», - добавили в пресс-службе.