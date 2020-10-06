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Псковский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Прыгучий мышонок»

Псковский областной театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Прыгучий мышонок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, в основу пьесы «Прыгучий мышонок» положено древнее индейское предание, пересказ легенды некогда многочисленного племени чейеннов (шайеннов).

Индейцы чейенны вели упорную борьбу с армией Соединенных Штатов. Легенда как бы о мышонке, но в действительности – о людях: они так заняты своими делами в своем мирке, что взор этих людей не проникает в суть отдельных вещей. Как говорит о них сказитель в предании: «Одно они пробуют и на вкус, и на ощупь, другого лишь слегка касаются усиками».

Гул, который слышит в легенде только один мышонок (остальные его как бы не замечают) — это шум Реки, шум жизни. Почему его не слышат остальные? – Да потому, что это так удобно - жить, как бы не замечая проблем и бед других людей и народов, проходить мимо чужой беды, даже не пытаясь протянуть руку помощи. А на людей, кидающихся на помощь кому-то, смотреть как на блаженных (как минимум). Научить маленького человека состраданию, произнося правильные слова, невозможно. Он должен хотя бы попробовать увидеть и осознать, что лишь такой образ жизни человеческий. Остальное – просто мышиная возня. Не важна никакая мишура, ничто внешнее и эффектное, дороже всего – горячее сердце и сострадающая душа. Человек, способный чем-то пожертвовать, сможет достичь любых высот. Именно так сделал мышонок ради тех, кого никогда прежде не знал и не видел, но проникся к ним сочувствием.

До каких именно высот сможет добраться маленький мышонок, вы узнаете очень скоро. Осталось потерпеть совсем недолго – до 9 октября.

Режиссёр спектакля – Александр Заболотный

Художник – Евгений Бондаренко

Композитор – Николай Якимов

В ролях:

Евгений Бондаренко – Вождь, Индеец

Валерий Болданюк – Бизон, Индеец

Николай Зубрилин – Папа-Мышь, индеец

Юлия Зубрилина – Мама-Мышь, Индеец, Лягушка

Виталий Ивашнёв – Енот, Индеец

Анастасия Правдивцева – Мышонок, Индеец

Борис Поткин – Волк, Индеец

Елена Смирнова – Мышонок, Индеец (дубль)

Продолжительность спектакля 40-45 минут.

Для зрительской аудитории 6+

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