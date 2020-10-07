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Русский театр драмы из Абхазии привезет в Псков «Кровавую свадьбу»

Русский театр драмы имени Фазиля Искандера из столицы Абхазии - города Сухума - уже в ноябре представит псковичам два спектакля: комедию «Кьоджинские перепалки» и трагедию «Кровавая свадьба». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина.

Визит абхазского театра в Псков стал возможен благодаря зарубежной программе проекта «Большие гастроли».

«Русский драматический театр Абхазии очень молод: скоро он встретит свой сорокалетний (всего лишь!) юбилей, но уже успел обрести хорошую репутацию и занять особое место среди театральных коллективов Ближнего Зарубежья, - рассказали в пресс-службе. - Директор театра Ираклий Хинтба - в прошлом абхазский политик и дипломат - стремится приглашать на постановки лучших режиссеров из разных стран. И в первую очередь - из России».

5 ноября на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина представят комедию венецианского драматурга Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки» (режиссер Александр Коручеков).

Спектакль, поставленный Александром Коручековым на сухумской сцене, продолжает традиции вахтанговской театральной школы. «Яркая форма позволяет создавать запоминающиеся образы, а южный темперамент молодых актеров гарантирует правду характеров персонажей. Все они полны неуемной гордости, которая часто заводит их в комические ситуации, а в итоге, конечно, приводит к трем свадьбам. К слову, зритель в этом спектакле не сторонний наблюдатель: кьоджинцы то и дело вовлекают его в свои перепалки и даже советуются с ним», - отметили в театре.

«Кьоджинские перепалки» абхазский театр представит в Пскове 5 ноября в 19:00 (для зрителей 12+). Продолжительность спектакля - 2 часа 20 минут с антрактом.

Спектакль идет на русском языке. Подробнее о спектакле и онлайн-покупка билетов здесь.

А 6 ноября псковичи смогут увидеть спектакль Театра Искандера «Кровавая свадьба» по трагедии Федерико Гарсии Лорки.

Как отмечал директор театра Ираклий Хинтба, постановка петербургского режиссера Марии Романовой не сводится к этнографии или сельской мелодраме. «На мой взгляд, Мария пошла наиболее правильным путем, путем чувственным, символическим, мифологическим, образным, эмоциональным, визуально поэтическим, по пути красоты, подлинных чувств и страстей. Это не испанщина, которая связана с гитарой и фламенко. При этом поэзия спектакля абсолютно ясна и очень сильно воздействует на зрителя. Это не та трагедия, к которой мы привыкли. Это совершенно другая стилистика», – подчеркнул Ираклий Хинтба (цитата по изданию «Нужная газета»).

«Кровавую свадьбу» абхазский театр представит в Пскове 6 ноября в 19:00 (для зрителей 16+). Продолжительность спектакля - 2 часа 40 минут с антрактом. Спектакль идет на русском языке.

Подробнее о спектакле и онлайн-покупка билетов здесь.