Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на ноябрьские спектакли

Открывается продажа билетов на спектакли Псковского театра драмы на ноябрь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в ноябре Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина покажет публике 16 своих и 4 гастрольных спектакля.

Два раза – 7 и 27 ноября – пройдет новый спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам повести Достоевского в постановке петербургского режиссера Петра Шерешевского. В главных ролях: заслуженный артист России Виктор Яковлев и Андрей Кузин.

В репертуар включены и резонансные премьеры последних лет. «Ревизор» того же режиссера Шерешевского по мотивам Гоголя – 18 ноября, а «Река Потудань» режиссера Сергея Чехова (на основе рассказа Андрея Платонова) – 26 ноября.

Не обойдется без любимых зрителями комедий. Ностальгическая комедия «Соседи» в постановке Александра Кладько – 3 ноября, его же «Позвольте вам выйти вон» – 14 ноября, а «Очень громкая премьера» Талгата Баталова – 15 ноября.

Те, кому не хватило билетов на спектакль Михаила Заеца «Жанна» в октябре, могут посмотреть его в воскресенье 1 ноября. 13 ноября после долгого перерыва вновь будет сыгран спектакль Юлии Пересильд «Каштанка», созданный на основе чеховского рассказа. А 20 ноября впервые после карантина выйдет к зрителю драма-комикс Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона» по современной американской пьесе Оливии Дюфо.

25 ноября можно посмотреть шекспировскую трагедию «Отелло» в постановке Даниила Безносова, а 28 ноября зрителю представят «Таланты и поклонники» Островского в постановке Владимира Золотаря. В роли Негиной – лауреатка Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.

А еще псковичей ожидают моноспектакль народного артиста России Владимира Свекольникова «И смех, и грех» (4 ноября), спектакль Василия Сенина «Ионыч» по рассказу Чехова (8 ноября), кукольно-драматическая фантазия для детей «Я сделал крылья и летал» (22 ноября) и пушкинская «Пиковая дама» (28 ноября).

Ноябрьские гастролеры – театры из Сухума и Сыктывкара, причем каждый из них приготовил для гастролей комедию и трагедию. Русский драматический театр Абхазии покажет веселые «Кьоджинские перепалки» (5 ноября) Гольдони от московского режиссера Александра Коручекова и полную горестных страстей «Кровавую свадьбу» (6 ноября) Федерико Гарсии Лорки, поставленную петербурженкой Марией Романовой. Академический театр драмы им. Виктора Савина из Республики Коми везет в Псков «Хануму» (22 ноября) Цагарели в постановке Бориса Лагоды и шекспировских «Ромео и Джульетту» (21 ноября) в постановке Юрия Попова.

Цена билетов составляет от 200 до 900 рублей.