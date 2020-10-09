Сцена / Спектакли

Псковичей приглашают на премьеру спектакля «Прыгучий мышонок»

Сегодня, 9 октября, Псковский театр кукол представит премьеру спектакля «Прыгучий мышонок», на которую уже проданы все билеты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В «Прыгучем мышонке», спектакле, основанном на индейском эпосе, не только настоящие индейские костюмы из перьев, но и музыкальные инструменты звучат настоящие: индейские деревянные флейты, отличающиеся от классических. Музыку к «Прыгучему мышонку» написал живущий в Праге петербургский композитор Николай Якимов. У него давняя дружба с Псковским театром кукол, и это далеко не первая его совместная работа с театром, отметили в ТКД.

Пространство сцены занимают любопытные наскальные рисунки как напоминание о петроглифах древних жителей Америки. Художники и бутафоры театра уже сотворили тот особый мир, в котором поселятся герои спектакля.

Легенда как бы о мышонке, но в действительности – о людях. Человек, способный чем-то пожертвовать, сможет достичь любых высот. Именно так сделал мышонок ради тех, кого никогда прежде не знал и не видел, но проникся к ним сочувствием. До каких именно высот сможет добраться маленький мышонок, вы узнаете очень скоро, рассказали в ТКД.

Для тех, кто не успел купить билеты на премьеру 9 октября, Псковский театр кукол покажет постановку в субботу, 10 октября, в 12:00 и 16:00. А также есть возможность прийти на показы спектакля «Прыгучий мышонок» 25 октября в 12:00 и 16:00, 29 октября в 18:00.

Художественный руководитель театра и режиссер новой постановки Александр Заболотный.

Купить или забронировать билеты можно на сайте https://tkd-pskov.ru/events.

Касса работает ежедневно с 09:30 до 15:00, кроме понедельника, в выходные дни с 11:00 до 15:00.

Телефоны: администраторы 57-13-79, касса 56-33-13, 8-921-21-26-554.