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Театр Республики Коми покажет в Пскове «Ромео и Джульетту» и «Хануму»

Театр Республики Коми покажет в Пскове «Ромео и Джульетту» и «Хануму». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Академический театр драмы имени Виктора Савина из Сыктывкара в ноябре привезет в Псков два спектакля: комедию о проделках двух свах Тифлиса «Ханума» и трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта». Гастроли драматического театра Республики Коми в Пскове приурочены к 90-летнему юбилею театра. Все спектакли идут на русском языке.

21 ноября псковичи увидят спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке лауреата премии правительства Республики Коми Юрия Попова.

Режиссер Юрий Попов сделал ставку на молодых и энергичных артистов, только принятых в театр. «Ромео и Джульетта» – первый спектакль театра, поставленный в рамках нового направления – Театра юного зрителя. В спектакле занята и основная труппа, и недавно принятые артисты, не являющиеся еще профессионалами.

Спектакль получил высокие оценки театральных экспертов и вызвал интерес у зрителей разного возраста.

«Ромео и Джульетту» драматический театр Республики Коми представит в Пскове 21 ноября в 18:00.

Продолжительность спектакля: 3 часа с антрактом.

Для зрителей 12+.

Подробнее о спектакле и онлайн-покупка билетов здесь.

22 ноября театр из Сыктывкара порадует публику комедией Авксентия Цагарели «Ханума» в литературной обработке Бориса Рацера и Владимира Константинова. Режиссер-постановщик – Борис Лагода.

По сюжету грузинской комедии, две свахи Тифлиса – Ханума и Кабато – соревнуются, кто лучше женит разорившегося престарелого князя Вано Пантиашвили на богатой невесте. Кабато хочет выдать за князя молодую, красивую, богатую, но безродную купеческую дочь Сону, а Хануме надо пристроить куда менее привлекательную партию – «кривую, косую и хромую» пожилую невесту.

Пытаясь перехитрить соперницу, Ханума разыгрывает «комбинацию в три хода», в результате которой каждый получает то, чего желал: князь – деньги, купец – титул, влюбленные – свадьбу. А Кабато, выдав Хануму замуж за приказчика Микича, становится главной свахой Тифлиса.

Комедию «Ханума» театр покажет на псковской сцене 22 ноября в 18:00.

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут с антрактом.

Для зрителей 12+.

Подробнее о спектакле и онлайн-покупка билетов здесь.

Фотографии: Академический театр драмы имени Виктора Савина