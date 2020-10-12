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Псковичи поделились впечатлениями от премьеры спектакля «Прыгучий мышонок»

Псковский театр кукол представил премьеру спектакля «Прыгучий мышонок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль не просто состоялся – публика его приняла единодушно, маленькие и взрослые зрители покидали театр счастливыми.

Накануне премьеры, после генерального прогона, в социальной сети «ВКонтакте» Псковского театра кукол появилось сообщение о первых впечатлениях от спектакля: «Вчера был большой прогон – сдача спектакля. Вот где, наконец, все, что творческой и производственной группами (и каждым человеком в отдельности) создавалось по крупицам, вылилось в невероятное по красоте и мощи целое. Совершенно ощутимый эффект неожиданности произошел даже для тех немногих, кто непосредственно был причастен к этой работе. Нам не просто понравилось – этим словом практически ничего не сказано. Чувствуешь себя гурманом после неслыханного пира. Прикоснулись к древней культуре, насытились ею благодаря фантастической атмосфере. А способствовало этому буквально все, начиная с нового (на наш взгляд) слова в режиссуре (Александр Заболотный), уникальной сценографии (Евгений Бондаренко) и актерского профессионализма (Евгений Бондаренко, Валерий Болданюк, Николай Зубрилин, Юлия Зубрилина, Виталий Ивашнев, Анастасия Правдивцева, Борис Поткин), заканчивая музыкой (Николай Якимов), светом и цветом».

Как рассказали зрители в социальных сетях, знакомство с индейцами и героями их древних преданий принесло им радость открытия нового. Наталья Степанова поделилась своими эмоциями от спектакля: «На премьере "Прыгучего мышонка" я, если честно, испытала творческий шок. Никак не ожидала, что спектакль с таким названием окажется не по-детски философским и глубоким. Сам сценарий и тексты заслуживают книжного издания, а игра актёров пробивала до мурашек и слез».

Гизела Державина тоже не удержалась от восторженных слов: «Восхитительная индейская стрела прилетела к нам в сердце - теперь там живет "Прыгучий мышонок". Спасибо безмерное за очередной шедевр режиссеру театра кукол Александру Заболотному. Это ж какие музы должны посещать, чтоб рождались такие спектакли».

Теперь увидеть спектакль «Прыгучий мышонок» можно 25 октября в 12:00 и 16:00, а также 29 октября в 18:00.

Художественный руководитель театра и режиссер новой постановки Александр Заболотный.

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