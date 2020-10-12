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Детский спектакль «По щучьему велению» покажут в Пскове 17 октября

Псковский театр кукол приглашает на детский спектакль по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению» 17 октября в 12:00 и 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«Ребята услышат историю Емели, главного персонажа русской народной сказки, который расскажет, что же необходимо предпринять, чтобы ведра послушно несли воду из колодца до избы, а печь ездила сама и возила своего хозяина, - рассказали в пресс-службе. - Знакомство Емели с Щукой полностью изменит его жизнь, ведь именно эта волшебная рыба открыла ему "заветные слова", после произнесения которых всё, чего бы он ни захотел, сбывалось».

Спектакль повествует о том, что «за все приходится платить, а чтобы чего-то добиться - нужно усердно трудиться и никакая магическая сила не способна помочь». Зрители еще раз убедятся в том, что любой человек способен измениться и стать лучше - было бы желание, отметили в пресс-службе.

Спектакль для детей от 3-х лет. На сцене куклы и артисты живым планом (Емеля), добавили в ТКД. Продолжительность спектакля - 40 минут без антракта.

Художественный руководитель театра и режиссер постановки - Александр Заболотный. Художник - Евгений Бондаренко. В ролях: Елена Смирнова, Юлия Зубрилина, царь - заслуженный артист России Евгений Бондаренко, Емеля - Виталий Ивашнев.

Купить или забронировать билеты можно здесь.