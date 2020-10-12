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В Псковском театре кукол объяснили, почему артисты не взяли у детей цветы

Директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировала недавнюю ситуацию, произошедшую на прошлой неделе после премьеры спектакля «Прыгучий мышонок».

Как сообщила радиослушательница, позвонив в эфир, ее дети с нетерпением ждали спектакля и даже заготовили небольшие букеты для артистов. Премьера им очень понравилась, однако, когда они вышли вручать цветы, артисты сделали вид, что не заметили их, и букеты не взяли.

Татьяна Ааб объяснила поведение артистов тем, что маленькие зрители вышли вручать им цветы до окончания представления, поэтому артисты и не могли к ним подойти.

«Мы все разъяснили зрителям в соцсетях. Некоторые даже написали: "Мы думали, что ваши артисты боялись взять цветы, потому что коронавирус". На самом деле потом они взяли. Но во время спектакля брать цветы ни один актер себе не позволит», - пояснила директор театра.

Как оказалось, Татьяна Ааб в тот момент стояла у сцены и «не успела тех детей к себе притянуть - они убежали».