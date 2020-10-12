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«Ковбойскую историю» планируют поставить в Псковском театре кукол

«Ковбойскую историю» планирует поставить в Псковском театре кукол художественный руководитель театра Александр Заболотный. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Буду писать свою пьесу. Все думают, что я пишу их только потому, что хочу заработать. Но на искусстве денег не заработаешь. Просто я знаю свою труппу и выписываю роль для каждого актера», - пояснил гость студии.

Напомним, предыдущая премьера - спектакль «Прыгучий мышонок» - состоялась в Псковском театре кукол 9 и 10 октября. В основу пьесы, которую поставил Александр Заболотный, положено древнее индейское предание, пересказ легенды некогда многочисленного племени чейеннов.

Теперь худрука театра снова «потянуло в ту же сторону» - правда, «Ковбойская история» будет «ближе к Техасу», по его словам.