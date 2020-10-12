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Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр приглашает зрителей на спектакли

19.10.2020 11:46|ПсковКомментариев: 0

Псковский драматический театр имени А.С.Пушкина составил обзор театральной недели с 19 по 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. 

«Таланты и поклонники». 22 октября, 19:00

В четверг на большую сцену возвращаются обновленные «Таланты и поклонники». Молодая и красивая актриса Негина. Ее страсть – сцена. Однако пропуск на сцену здесь – не талант, а богатые поклонники. Чтобы состоялся бенефис, надо преподнести себя на ужин меценатам. Чтобы взлететь к небу, надо стать птицей (и не обязательно чайкой).

В роли Александры Негиной впервые – лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Линда Ахметзянова, в роли Великатова – артист Георгий Болонев.

Спектакль по классической пьесе Островского о любви, о мечтах и о выборе, делать который приходилось каждому. Для внимательных зрителей в спектакле найдется масса отсылок, к примеру, к творчеству сюрреалиста Рене Магритта.

«Нави Волырк, капитанский сын». 23 октября, 19:00

В пятницу на малой сцене спектакль «Нави Волырк» – история жизни медведя-оборотня Ивана Крылова. Того самого баснописца, которого, казалось бы, мы все знаем с детства. Заслуженный артист России Сергей Попков заставляет зрителя проживать все воспоминания, которые звучат из магнитофона и оживают на сцене, и страдать вместе с ним. Весь спектакль очень хочется вырвать из лап этого оборотня душу старика Крылова.

«Соседи». 24 октября, 18:00

Добрая и светлая комедия о том времени, когда праздники отмечали всем двором, горести делили пополам и даже невесту для сына соседки выбирали сообща. Завязка конфликта – объявление о сносе многоквартирного дома, жильцы которого за десятилетия совместной жизни стали уже родными.

Динамичный, музыкальный спектакль с ностальгическими песнями Леонида Утесова, Георгия Виноградова, Клавдии Шульженко.

Приходите, если соскучились по добрым и светлым историям и хотите отдохнуть субботним вечером с любимыми артистами. В спектакле заняты народный артист России Юрий Новохижин, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженные артисты России Сергей Попков и Виктор Яковлев и другие актеры театра.

«Я сделал крылья и летал». 25 октября, 12:00 и 15:00

«Вот беда – не видел чуда! Так сходи и посмотри» (Роман Сеф).  В воскресенье театр приглашает юных зрителей. Чудо в этой постановке – рождение малыша. Двое взрослых готовятся к этому таинству, а что происходит с ребенком до рождения, что он слышит, что ему снится? Со стихотворениями Романа Сефа, волшебной музыкой, театром кукол и артистами псковский театр предлагает зрителям пофантазировать на эту тему.

Чудесный и светлый спектакль для семейного просмотра. Для детей и не только. Ведь у каждого внутри есть тот маленький ребенок, который так же любит маму и папу, радуется снежным хлопьям и неизменно ждет чуда.

Афиша и онлайн-покупка билетов на сайте: https://drampush.ru/afisha.

Теги: #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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