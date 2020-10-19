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«Карнавал животных» увидят псковичи в театре кукол

Псковский театр кукол приглашает зрителей всех возрастов на спектакль «Карнавал животных» 22 и 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

По словам создателей спектакля - главного режиссера театра кукол Александра Заболотного и известного петербургского художника Андрея Севбо - такой постановки на сцене Псковского театра кукол еще не было. Впервые артисты поставили спектакль не по пьесе, а по музыкальному произведению.

«Карнавал животных» - это музыкальный спектакль по одноименной сюите Камиля Сен-Санса. «Сюита была написана 130 лет назад, и тогда великий французский композитор считал свой шедевр всего лишь музыкальной шуткой. Тем не менее, ничто не принесло Сен-Сансу такой доброй всемирной славы и такой долгой посмертной памяти, как "Карнавал животных"», - рассказали в пресс-службе.

«Оригинальный и захватывающий спектакль стал неожиданным открытием не только для юных зрителей, но и для взрослой аудитории. Артисты и музыканты на сцене делают все возможное, чтобы увлечь маленьких и взрослых в мир классической музыки. Зрители становятся свидетелями самых невероятных превращений. Балетные па в исполнении кенгуру, смертельный номер со львом и другие забавные фантазии, в которые с удовольствием вовлекаются все присутствующие», - добавили в Театрально-концертной дирекции.

Александр Заболотный отметил, что «Карнавал животных» - это действительно музыкальная шутка. «Спектакль и должен быть таким, я люблю все несерьезное. Не отношение несерьезное, а шутки, потому что шутить нужно серьезно и тогда это срабатывает. Вот мы и работаем серьезно, потому что спектакль должен быть забавным и веселым. К счастью, нас в театре кукол мало что ограничивает в возможностях. Театр - это визуальное искусство, можно использовать все, что угодно, и как угодно. Например, захочется зрителя из зала забрать на сцену, заберем, не захочется - оставим в зале. Мы создаем ощущение происходящего действия на условной улице. В спектакле есть главный персонаж, с которого все начнется, вокруг него разворачивается действие, рождаются фантазии других персонажей, помогая или мешая ему», - пояснил режиссер.

Спектакль «Карнавал животных» пройдет 22 октября в 18.00, а 24 октября - в 12.00 и 16.00. Для зрителей от 6 лет.

Заказ и бронирование билетов здесь.