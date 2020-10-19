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Спектакль «Соседи» в псковском театре перенесли из-за болезни актера

Спектакль «Соседи» в Псковском театре драмы переносится с 24 октября на 5 декабря. Об этом сообщается на странице театра в соцсети Facebook.

«Во время пандемии мы вынуждены быть особенно бдительными и не разрешаем выходить на сцену артистам с повышенной температурой и респираторными симптомами до получения результатов теста на коронавирус. Поэтому из-за болезни актера мы вынуждены перенести сегодняшний спектакль «Соседи» на 5 декабря, - говорится в сообщении. - Надеемся на ваше понимание!»

Билеты действительны, добавили в театре.