Сцена / Спектакли

Псковский театр приглашает зрителей на спектакли

Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина предлагает ознакомиться с обзором театральной недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«7САМУРАЕВ». 27 октября, 17:00 и 20:00 (трансляция из театра «Современник»)

Спектакль «7САМУРАЕВ» режиссера Сергея Чехова, художницы Анастасии Юдиной и саунд-дизайнера Владимира Бочарова участвует во II Международном фестивале документального театра Brusfest. Фестиваль посвящен памяти актера, режиссера и педагога Дмитрия Брусникина.

«7САМУРАЕВ» можно назвать документальной оперой. Текст, который произносят актрисы, вырос из серии интервью режиссера с ними. Темой разговора был страх. В спектакле семь девушек-самураев борются с пожирающими их воспоминаниями, рассказывают о них на камеру, чтобы потом, взяв мечи, избавиться от этих страхов.

Все возникающие звуки при помощи специальной программы перерабатываются в электронную музыку. Так создается генеративная опера. В третьей, финальной, части звучит вокальное многоголосье, напоминающее японскую музыку гагаку.

Трансляция спектакля пройдет на портале Культура.рф в 20:00. Главный закон, положенный в основу спектакля, – генеративность, то есть случайность и неповторяемость. Мы предлагаем вам посмотреть трансляцию, а затем прийти в Псковский театр драмы, чтобы убедиться в уникальности каждого показа спектакля «7САМУРАЕВ».

«Пиковая дама». 31 октября, 18:00

В субботу на малой сцене состоится юбилейный, 50-й, показ спектакля «Пиковая дама» режиссера Юрия Печенежского.

Эту мистическую, драматическую и вместе с тем ироничную историю любят наши зрители. Уже три года спектакль собирает полные залы. «Пиковая дама» Юрия Печенежского не столько о секрете трех карт, сколько о человеческой природе: об азарте, переходящем в безумие, о тяге к наживе, вероломстве.

Динамичный, энергичный спектакль, герои которого выбегают из всех дверей, забираются на балконы, катаются на карточном столе и парят на гимнастических полотнах, чтобы вовлечь зрителей в атмосферу пушкинской истории.

В роли графини 31 октября - Валентина Банакова, Чекалинского – Георгий Болонев, Сурина – Анатолий Кузьмин.

«Жанна». 1 ноября, 18:00

В прошлом месяце билеты на этот спектакль закончились задолго до показа. Эта женская история о волевой и беспощадной Жанне, которая за любое дело, в том числе и за месть, берется с большой страстью, уже два года находит неравнодушный отклик у зрителей.

Как говорит исполнительница главной роли актриса Ирина Смирнова, она играет победительницу – жесткую, решительную, непоколебимую и ни от кого не зависящую героиню. Жанне в интерпретации режиссера Михаила Заеца приходится быть сильной, чтобы выжить в смертельной гонке, пусть даже придется убить в себе все человеческое и идти по головам.

Афиша и онлайн-покупка билетов на сайте театра.