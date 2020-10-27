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Псковский спектакль покажут на портале «Культура.РФ»

Сегодня, 27 октября, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представит генеративную оперу «7САМУРАЕВ» в Москве на международном фестивале документального театра Brusfest. Два показа спектакля пройдут в театре «Современник», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Прямая трансляция псковского спектакля состоится на портале «Культура.РФ» в 17:00 и будет доступна всем желающим.

«Брусфест» – фестиваль памяти безвременно ушедшего актера, педагога и театрального строителя Дмитрия Брусникина, считавшего реальность предметом пристального внимания искусства.

«7САМУРАЕВ» режиссера Сергея Чехова, художницы Анастасии Юдиной и саунд-дизайнера Владимира Бочарова можно назвать документальной оперой. Текст, который произносят артистки, рождался из серии их личных интервью, посвященных страхам, психологическим травмам, насилию. Выходя на сцену, актрисы рассказывают, прежде всего, о себе, произносят факты из своей биографии, озвучивают свои сокровенные мысли.

Все возникающие на сцене звуки при помощи современных технологий программной обработки в режиме реального времени превращаются в музыку. Поэтому каждый показ этого спектакля уникален и не похож на предыдущие.

Режиссер – Сергей Чехов, художник – Анастасия Юдина, музыка и саунд-дизайн – Владимир Бочаров.

В спектакле заняты лауреат театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Валентина Банакова, Илона Гончар, Екатерина Миронова, Наталья Петрова, Ксения Соколова, Анна Шуваева, народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Фестиваль Brusfest объединит на одной площадке Псковский театр драмы и театры ART Corporation (Минск), фонд ALMA MATER (Санкт-Петербург), Театр.doc (Москва), независимый профессиональный театр «Один театр» (Краснодар), Школу-студию МХАТ, Мастерскую Сергея Женовача. Финский спектакль «Невидимые земли» состоится в онлайн-формате (Livsmedlet Theatre, Турку).

Онлайн-трансляция «7САМУРАЕВ» из театра «Современник» пройдет на портале «Культура.РФ» в 20:00 и будет доступна здесь.