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Псковский драмтеатр в этом году не будет проводить новогодние спектакли для детей

В этом году Псковский драмтеатр не сможет провести традиционные елки и новогодние спектакли для детей в связи с тяжелой эпидситуацией. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиева в ходе пресс-конференции, посвященной победе артистки Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дарьи Чураевой в театральной премии «Золотая маска».

«Я считаю, это правильно, - подчеркнул Дмитрий Месхиев. - В этой ситуации забить партер 400 детьми, мне кажется, не очень правильный поступок был бы. Никаких детских мероприятий не планируем».

Худрук Псковского драмтеатра согласился, что такое решение расстроит маленьких и больших поклонников театра. «Это и нас расстраивает, - заметил он. - Был и спектакль, и режиссер, и планы на это, но, к сожалению, ситуация диктует свои законы».