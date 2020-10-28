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В псковском театре рассказали о будущих спектаклях и переносе гастролей

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев поделился планами труппы на ближайшие месяцы.

По его словам, если в декабре возобновятся репетиции, то в первых числах января театр сможет выпустить премьеры спектаклей, которые частично уже готовы - это спектакли «Дни Победы», «Свидетельские показания» и «Академия смеха». С конца февраля начнутся репетиции нового спектакля. Во многом планы театра сейчас зависят от развития эпидобстановки.

Что касается гастролей Русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (Абхазия) и Академического театра драмы им. Виктора Савина (Республика Коми), то они перенесены на неопределенный срок.

Как сообщил Дмитрий Месхиев, с театром из Абхазии достигнута договоренность о том, что спектакли приедут в Псков следующей осенью. Постановки театра из Коми, возможно, удастся показать чуть раньше, весной. «Никто не понимает, кто когда начнет работать, в какую мощность, кого раньше начнут выпускать из регионов, - пояснил Дмитрий Месхиев. - Я склонен немного подождать, нам надо начать работу, в том числе над новым репертуаром и понять, когда будет время для их гастролей».

Кроме того, худрук Псковского драмтеатра надеется, что в мае будущего года удастся провести Пушкинский театральный фестиваль. «Начнем его готовить, вести переговоры с театрами, - сказал он. - Но, опять же, все труднопредсказуемо».