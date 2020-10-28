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«7САМУРАЕВ» Псковского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»

Спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «7САМУРАЕВ» вошел в лонг-лист лучших спектаклей страны в прошедшем театральном сезоне по версии премии «Золотая маска».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, экспертный совет включил генеративную оперу режиссера Сергея Чехова, художницы Анастасии Юдиной и саунд-дизайнера Владимира Бочарова в список самых заметных спектаклей сезона 2019-2020.

Премьера «7САМУРАЕВ» состоялась в ноябре 2019 года. Генеративная опера (все звуки, возникающие на сцене, при помощи специальной программы преобразуются в музыку) основана на документальном материале – интервью с актрисами. В октябре 2020 года спектакль участвовал во II Международном фестивале документального театра Brusfest в Москве.

Номинанты на «Золотую маску»-2021 стали известны сегодня, 20 ноября.

Псковский театр драмы в этом году не попал в шорт-лист, однако мы поздравляем с номинацией на премию наших друзей – Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева из Улан-Удэ и Театр кукол Республики Карелия. На «Золотую маску» номинированы спектакль-участник онлайн-программы XXVII Пушкинского театрального фестиваля «Наводнение» режиссера Сергея Левицкого и участник осенней программы фестиваля «О рыбаке и рыбке» режиссера Яны Туминой.

Напомним, что церемония вручения премии «Золотая маска» в этом году прошла 10 ноября в онлайн-формате, лауреатом стала актриса Псковского театра драмы Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор». Это первая «Маска» в истории Псковской драмы.

В 2018 году псковский спектакль режиссера Сергея Чехова «Река Потудань», прогремевший на всю Россию, был выдвинут на «Золотую маску» в шести номинациях: «Лучший драматический спектакль малой формы», «Лучший режиссер» (Сергей Чехов), «Лучший художник» (Анастасия Юдина), «Лучшая женская роль второго плана» (Илона Гончар), «Лучшая мужская роль второго плана» (Юрий Новохижин, Виктор Яковлев).

Лонг-лист этого года можно посмотреть здесь, номинантов – здесь.

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