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Спектакль псковского театра драмы «Ревизор» приглашен на театральный фестиваль в Румынии

Спектакль псковского театра драмы «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского приглашен на XXVIII Международный театральный фестиваль в Сибиу (Румыния). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фестиваль в Сибиу – один из крупнейших и авторитетнейших европейских театральных фестивалей. Созданный в начале 1990-х актером Константином Кириаком на базе театра Radu Stanka, он превратился в важную часть мирового театрального ландшафта. Каждое лето Сибиу собирает лучшие театры и лучших режиссеров планеты. Среди режиссеров, чьи спектакли показывались в Сибиу, Арианна Мнушкин и Роберт Уилсон, Кристоф Марталер и Алвис Херманис, Люк Персеваль и Кшиштоф Варликовский и т.д. Из российских театров в Сибиу, в частности, гостили Театр им. Вахтангова, МДТ – Театр Европы, Театр Наций, «Красный факел».

Участие псковского «Ревизора» в столь респектабельном международном фестивале – большое достижение и шаг к международному признанию Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина. В случае, если эпидемические ограничения к лету 2021 года будут отменены, псковичи сыграют «Ревизора» в Сибиу. Иначе фестиваль состоится в онлайн-формате, и псковский спектакль будет показан в интернете, с синхронным переводом на английский и румынский языки.