Сцена / Спектакли

Семен Серзин ставит в Псковском драмтеатре спектакль «Свидетельские показания»

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина вместе с режиссером Семеном Серзиным приступили к репетициям спектакля «Свидетельские показания», премьера которого запланирована 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Семен Серзин – создатель и руководитель независимого театрального объединения "Невидимый театр" в Петербурге, режиссер и актер, известный по ролям в фильмах Кирилла Серебренникова "Лето" и "Петровы в гриппе", - рассказали в пресс-службе. - В ноябре 2020 года дебютировал как кинорежиссер, экранизировав пьесу популярного российского драматурга Дмитрия Данилова "Человек из Подольска"».

Эскиз «Свидетельских показаний» в постановке Серзина псковичи уже могли увидеть на лаборатории «Театр про писателей» в 2019 году. Тогда зарисовку поддержала и публика, и театральные критики. Семен Серзин рассказал, что в 2019 году выбрал для постановки эту пьесу, скорее, «интуитивно». «Мне понравился текст. Он необычный, он нетеатральный, но при этом в нем возникает драматургия. Он не заигрывает со зрителем, но при этом вырисовывается судьба человека. Это интересно», - отметил он.

Главный герой «Свидетельских показаний» – таинственно погибший писатель Александр Виват, а точнее, его образ, оставшийся в памяти «свидетелей». «Каким он был человеком – добрым или злым, спокойным или вспыльчивым, был успешным автором детективов или не мог написать и главы, – попытаются выяснить зрители, сопоставив высказывания разных людей», - сообщили в театре.

Сегодня, после перерыва в полтора года, в театре состоялась читка пьесы. Что изменилось в понимании текста режиссером и участниками спектакля, пояснил Семен Серзин. «Тогда мне казалось, что человек, о котором все ведут речь, вел себя совершенно по-другому с разными людьми и специально выстраивал роман своей жизни. Теперь я вижу, что из всех этих историй на самом деле складывается реалистичный образ конкретного человека, а другое дело – как его воспринимали люди. Вот это и интересно. В контакте с этими знакомыми и незнакомцами он представлялся совершенно разным человеком», – сказал Семен Серзин.

В спектакле будут заняты заслуженная артистка России Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Роман Сердюков, Ксения Чехова, Анна Шуваева и другие.

С 6 по 8 марта – в дни премьеры – Псковский академический театр драмы надеется провести фестиваль, посвященный творчеству прозаика, драматурга, поэта Дмитрия Данилова, одной из ключевых фигур современной литературной России. Будет показан фильм «Человек из Подольска», и состоится творческая встреча Дмитрия Данилова со зрителями и читателями.