Псковский драмтеатр открыл продажи билетов на январь. Зрители Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина могут купить билеты на спектакли января в кассе или на сайте театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе драмтеатра.
В январскую афишу театра вошли шесть спектаклей, каждый будут играть два дня подряд. Впервые после долгого перерыва театр примет зрителей 19 января на комедии «Очень громкая премьера». Театр просит зрителей обратить внимание временные изменения порядка продажи билетов.
В этом месяце в Псковском драмтеатре также пройдут спектакли по классике: «Ионыч» (режиссер Василий Сенин), «Метель» (режиссер Алессандра Джунтини»), «Каштанка» (режиссер Юлия Пересильд).
Народный артист России Владимир Свекольников и актриса театра Нина Семенова выйдут к зрителю со своими моноспектаклями.
Полную афишу января можно посмотреть на сайте театра.
Касса театра работает ежедневно с 11.30 до 19.30, телефон: 8 (8112) 72-80-22.