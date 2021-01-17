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Псковский драмтеатр открыл продажи билетов на январь

Псковский драмтеатр открыл продажи билетов на январь. Зрители Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина могут купить билеты на спектакли января в кассе или на сайте театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе драмтеатра.

В январскую афишу театра вошли шесть спектаклей, каждый будут играть два дня подряд. Впервые после долгого перерыва театр примет зрителей 19 января на комедии «Очень громкая премьера». Театр просит зрителей обратить внимание временные изменения порядка продажи билетов.

«В связи с пандемией коронавируса мы обязаны соблюдать социальную дистанцию в зале и не можем допустить, чтобы два незнакомых человека оказались на соседних местах. Поэтому мы ввели сдвоенные билеты для тех, кто идет в театр парой. Стоимость таких билетов равна стоимости двух соседних зрительских мест, но вы покупаете не два билета, а один сдвоенный. Не воспринимайте это как повышение цены: цены остались прежними. Впрочем, одиночные зрительские места тоже есть в продаже. И, пожалуйста, не забывайте, что в театре обязательно ношение санитарных масок», - сообщили в пресс-службе театра.

В этом месяце в Псковском драмтеатре также пройдут спектакли по классике: «Ионыч» (режиссер Василий Сенин), «Метель» (режиссер Алессандра Джунтини»), «Каштанка» (режиссер Юлия Пересильд).

Народный артист России Владимир Свекольников и актриса театра Нина Семенова выйдут к зрителю со своими моноспектаклями.

Полную афишу января можно посмотреть на сайте театра.

Касса театра работает ежедневно с 11.30 до 19.30, телефон: 8 (8112) 72-80-22.