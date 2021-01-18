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Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин: обзор январской афиши Псковского драмтеатра

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 19 января приглашает зрителей на первый после вынужденного перерыва спектакль. В январскую афишу театра вошли шесть спектаклей – искрометная комедия, мелодрама с комедийными нюансами, постановки по классике и моноспектакли.

Каждый будут играть два дня подряд.

19 и 20 января театр приглашает зрителей на оглушительную комедию «Очень громкая премьера».

В спектакле изменился актерский состав: главную роль теперь исполняет актриса Анна Шуваева, также к псковскому зрителю выйдет новый артист театра Георгий Болонев.

Вслед за яркой комедией театр покажет романтическую мелодраму «Метель» в постановке молодого режиссера из Италии Алессандры Джунтини. Роль Марьи Гавриловны впервые исполнит артистка Ксения Чехова.

23 и 24 января на большую сцену возвращается спектакль «Каштанка», который поставила в Пскове актриса театра и кино Юлия Пересильд. В ее интерпретации чеховский рассказ о заблудившейся дворняге превратился в рок-историю о судьбе молодой девушки.

Еще одну постановку по классике – спектакль «Ионыч», который уже шестой год неизменно проходит с аншлагом, – мы покажем 26 и 27 января.

Завершится январская программа двумя моноспектаклями артистов, которые уже 47 лет работают в Псковском театре драмы.

28 и 29 января на малой сцене народный артист России Владимир Свекольников выступит со своей новой программой «И смех, и грех», в которой он блистательно читает Пушкина, Чехова, Крылова.

30 и 31 января к зрителю выйдет артистка Нина Семенова, отпраздновавшая в этом месяце юбилей. Актриса под звуки саксофона Аркадия Галковского исполнит свою поэтическую программу «Цветаева и саксофон».

Билеты можно приобрести на сайте (https://drampush.ru/afisha) или в кассе театра, которая работает ежедневно с 11.30 до 19.30. Театр работает с 25-процентной заполняемостью зала, поэтому количество билетов ограничено. Часть билетов продается на парные места, то есть зритель покупает один билет, по которому могут пройти два человека. Цены на спектакли остались на прежнем уровне.

Показы пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области