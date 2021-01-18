Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин: обзор январской афиши Псковского драмтеатра

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 19 января приглашает зрителей на первый после вынужденного перерыва спектакль. В январскую афишу театра вошли шесть спектаклей – искрометная комедия, мелодрама с комедийными нюансами, постановки по классике и моноспектакли.
Каждый будут играть два дня подряд.
В спектакле изменился актерский состав: главную роль теперь исполняет актриса Анна Шуваева, также к псковскому зрителю выйдет новый артист театра Георгий Болонев.
Вслед за яркой комедией театр покажет романтическую мелодраму «Метель» в постановке молодого режиссера из Италии Алессандры Джунтини. Роль Марьи Гавриловны впервые исполнит артистка Ксения Чехова.
Завершится январская программа двумя моноспектаклями артистов, которые уже 47 лет работают в Псковском театре драмы.
Билеты можно приобрести на сайте (https://drampush.ru/afisha) или в кассе театра, которая работает ежедневно с 11.30 до 19.30. Театр работает с 25-процентной заполняемостью зала, поэтому количество билетов ограничено. Часть билетов продается на парные места, то есть зритель покупает один билет, по которому могут пройти два человека. Цены на спектакли остались на прежнем уровне.
Показы пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области