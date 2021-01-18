Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Секрет финальной сцены
«Академия смеха» от Дмитрия Месхиева
Мастер-класс по созданию образа невесты
Мастер-классы от известных актеров
Спектакли отменяются
«Золотая маска» для «7САМУРАЕВ»
ещё Сцена / Спектакли 18.01.2021 13:380 Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин: обзор январской афиши Псковского драмтеатра 18.01.2021 13:380 Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин: обзор январской афиши Псковского драмтеатра 17.01.2021 17:062 Псковский драмтеатр открыл продажи билетов на январь 11.01.2021 20:000 Семен Серзин ставит в Псковском драмтеатре спектакль «Свидетельские показания» 07.12.2020 15:410 Псковский театр драмы отменяет декабрьские спектакли 20.11.2020 16:000 «7САМУРАЕВ» Псковского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски»
Сцена / Спектакли

Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин: обзор январской афиши Псковского драмтеатра

18.01.2021 13:38|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 19 января приглашает зрителей на первый после вынужденного перерыва спектакль. В январскую афишу театра вошли шесть спектаклей – искрометная комедия, мелодрама с комедийными нюансами, постановки по классике и моноспектакли.

Каждый будут играть два дня подряд.

19 и 20 января театр приглашает зрителей на оглушительную комедию «Очень громкая премьера».

В спектакле изменился актерский состав: главную роль теперь исполняет актриса Анна Шуваева, также к псковскому зрителю выйдет новый артист театра Георгий Болонев.

Вслед за яркой комедией театр покажет романтическую мелодраму «Метель» в постановке молодого режиссера из Италии Алессандры Джунтини. Роль Марьи Гавриловны впервые исполнит артистка Ксения Чехова.

23 и 24 января на большую сцену возвращается спектакль «Каштанка», который поставила в Пскове актриса театра и кино Юлия Пересильд. В ее интерпретации чеховский рассказ о заблудившейся дворняге превратился в рок-историю о судьбе молодой девушки.

Еще одну постановку по классике – спектакль «Ионыч», который уже шестой год неизменно проходит с аншлагом, – мы покажем 26 и 27 января.

Завершится январская программа двумя моноспектаклями артистов, которые уже 47 лет работают в Псковском театре драмы.

28 и 29 января на малой сцене народный артист России Владимир Свекольников выступит со своей новой программой «И смех, и грех», в которой он блистательно читает Пушкина, Чехова, Крылова.
30 и 31 января к зрителю выйдет артистка Нина Семенова, отпраздновавшая в этом месяце юбилей. Актриса под звуки саксофона Аркадия Галковского исполнит свою поэтическую программу «Цветаева и саксофон».

Билеты можно приобрести на сайте (https://drampush.ru/afisha) или в кассе театра, которая работает ежедневно с 11.30 до 19.30. Театр работает с 25-процентной заполняемостью зала, поэтому количество билетов ограничено. Часть билетов продается на парные места, то есть зритель покупает один билет, по которому могут пройти два человека. Цены на спектакли остались на прежнем уровне.

Показы пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Теги: #Псковский театр драмы #спектакль #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
18.01.2021, 13:380 Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин: обзор январской афиши Псковского драмтеатра 17.01.2021, 17:062 Псковский драмтеатр открыл продажи билетов на январь 11.01.2021, 20:000 Семен Серзин ставит в Псковском драмтеатре спектакль «Свидетельские показания» 11.01.2021, 14:330 Псковский театр драмы получил федеральный статус
05.01.2021, 19:120 Артисты псковского театра составили свой рейтинг рождественских книг 05.01.2021, 17:540 Заслуженную артистку России из Пскова Надежду Чепайкину тепло поздравили коллеги по театру 30.12.2020, 23:410 Арт-директор Псковского театра драмы включен в состав жюри «Золотой маски» 28.12.2020, 15:251 Три премьеры, гастроли, Пушкинский фестиваль и «Золотая маска» – итоги года Псковского драмтеатра
28.12.2020, 14:550 Псковичи исполнили мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний» 28.12.2020, 12:330 Сбербанк оказал помощь Театрально-концертной дирекции в приобретении средств защиты 25.12.2020, 12:080 Онлайн-трансляция посвященного княгине Ольге концерта состоится 27 декабря 25.12.2020, 11:350 «Елка желаний» дарит чудо под Новый год
24.12.2020, 17:390 Трансляция концерта ансамбля «Псков» впервые состоялась на портале «Культура.РФ» 23.12.2020, 12:040 Онлайн-трансляция концерта ансамбля русской музыки «Псков» состоится 23 декабря 22.12.2020, 19:083 Актер из Пскова снялся в фильме «Огонь» вместе с Хабенским и Янковским 22.12.2020, 15:210 Региональная акция «Елка желаний» пройдет в этом году в онлайн-формате
17.12.2020, 18:350 «Золотая маска» украсит фойе Псковского театра драмы 17.12.2020, 12:120 У «Елки желаний» Псковской области появился свой сайт 15.12.2020, 13:000 Финал проекта «Модное преображение» прошел в особняке Лавриновского 11.12.2020, 21:000 Дмитрий Месхиев: Я взялся за съемки «Стены» ради спортивного интереса
11.12.2020, 17:544 Органичен, не застенчив и фотогеничен - Месхиев перечислил таланты Алексея Севастьянова 11.12.2020, 17:220 Дмитрий Месхиев: Псковская область для меня - важное место, вторая Родина 11.12.2020, 16:243 Дмитрий Месхиев рассказал, как научный коммунизм привел его к отчислению из ВГИКа 11.12.2020, 15:570 Самыми яркими детскими воспоминаниями поделился Дмитрий Месхиев
11.12.2020, 14:220 «С другой стороны» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО 10.12.2020, 12:100 В особняке Лавриновского состоялись фотосессии участниц конкурсов красоты 09.12.2020, 12:230 Серию бесплатных мастер-классов проведут известные деятели культуры Псковской области 07.12.2020, 15:410 Псковский театр драмы отменяет декабрьские спектакли
07.12.2020, 12:370 Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января 20.11.2020, 16:000 «7САМУРАЕВ» Псковского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски» 14.11.2020, 16:510 Дарья Чураева о дальневосточной закалке и секрете финальной сцены «Ревизора» 14.11.2020, 13:170 В псковском театре рассказали о будущих спектаклях и переносе гастролей
14.11.2020, 12:064 Дмитрий Месхиев считает переезд театра кукол в «Таблетку» прекрасным решением 14.11.2020, 10:480 Псковский театр не будет менять репертуарную политику после объединения с Александринкой 13.11.2020, 18:060 Псковский драмтеатр пока не готов к онлайн-показу спектаклей 13.11.2020, 18:052 Дарья Чураева не собирается менять псковский театр на столичные подмостки
13.11.2020, 17:332 Дмитрий Месхиев рассказал, чем занимаются псковские актеры на самоизоляции 13.11.2020, 17:120 Завоевавшей «Золотую маску» псковской актрисе повысят зарплату 13.11.2020, 16:540 Весной труппу псковского театра пополнят новые актеры 13.11.2020, 16:403 Дарья Чураева хочет сниматься в кино, но театр для нее в приоритете
13.11.2020, 16:291 Псковский драмтеатр выйдет из структуры Театрально-концертной дирекции 13.11.2020, 15:390 Псковский драмтеатр в этом году не будет проводить новогодние спектакли для детей 13.11.2020, 15:138 Новый фильм Дмитрия Месхиева на широкий экран не выйдет 13.11.2020, 14:510 «Собственной персоной» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО
13.11.2020, 14:310 Началась видеотрансляция пресс-конференции с Дмитрием Месхиевым и Дарьей Чураевой 13.11.2020, 14:120 Дмитрий Месхиев: Я б не хотел, чтобы получение «Золотой маски» превратилось в головокружение от успехов 13.11.2020, 13:530 Бэби-театр появится в Пскове 13.11.2020, 13:470 Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр может быть для Александринки младшим братом, но не уборщицей
13.11.2020, 13:310 «Золотую маску» актриса Псковского драмтеатра Дарья Чураева получит по почте 13.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Месхиевым 12.11.2020, 13:220 Общественный пресс-центр ПЛН: Победа Псковского драмтеатра в фестивале «Золотая маска» 10.11.2020, 16:540 Большим событием для региона назвал Андрей Пронин победу псковской артистки в «Золотой маске»
10.11.2020, 16:400 Дмитрий Месхиев поздравил псковскую артистку с получением «Золотой маски» 10.11.2020, 15:570 «Изначально я ни на что не рассчитывала»​​​​​​​: псковская актриса о премии «Золотая маска» 10.11.2020, 14:375 Актриса Псковского драматического театра завоевала «Золотую маску» 09.11.2020, 18:500 10 ноября объявят лауреатов «Золотой маски», псковский «Ревизор» представлен в пяти номинациях
06.11.2020, 10:490 «Уральские пельмени» хотят показать свое шоу в Пскове в декабре 02.11.2020, 11:544 Уйти красиво 02.11.2020, 11:271 Псковские театры и филармония приостанавливают свою работу 31.10.2020, 00:060 Перед закрытием БКЗ филармонии в Пскове выступит пианист Петр Лаул
30.10.2020, 12:392 Сказка в маске 30.10.2020, 12:140 Юрий Печенежский: «Пиковая дама» - искренний, наивный и простой спектакль 28.10.2020, 14:400 Продюсер сказки «Царевна-лягушка» рассказал, чем заинтересует псковского зрителя 27.10.2020, 11:310 Псковский спектакль покажут на портале «Культура.РФ»
26.10.2020, 15:560 Псковский театр приглашает зрителей на спектакли 26.10.2020, 12:100 Лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин выступит в Пскове 24.10.2020, 13:590 Спектакль «Соседи» в псковском театре перенесли из-за болезни актера 22.10.2020, 13:470 Актриса Псковского драмтеатра: Сцена для меня – кислород
21.10.2020, 16:260 Музыку финского и русского романтизма исполнит псковский оркестр 21.10.2020, 11:440 Лауреат премии «Золотая Маска» исполнит главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» 20.10.2020, 11:541 Детское шоу «Царевна-лягушка» покажут в Пскове 20.10.2020, 11:170 «Карнавал животных» увидят псковичи в театре кукол
19.10.2020, 16:491 «Вино, женщины и песни» Псковской филармонии 19.10.2020, 11:460 Псковский драмтеатр приглашает зрителей на спектакли 16.10.2020, 21:170 Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в режиме онлайн 10 ноября 16.10.2020, 19:460 Несколько форматов новогодних представлений прорабатывают в Псковском театре кукол
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru