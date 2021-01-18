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Впервые после долгой паузы в Псковском театре прошел спектакль. ФОТО

Сегодня, 19 января, впервые после долгой карантинной паузы в Псковском академическом театре драмы им. А.С.Пушкина прошел спектакль. Зрители увидели постановку «Очень громкая премьера». Спектакль прошел в условиях следования всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей Вадим Боченков побывал на постановке и запечатлел долгожданное для псковского театрального зрителя событие.

Добавим, в январскую афишу театра вошли шесть спектаклей, каждый будет играться два дня подряд.

Купить билеты можно онлайн в разделе «Афиша» или в кассе театра, которая работает ежедневно с 11.30 до 19.30.