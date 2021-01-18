Сцена / Спектакли

В Псковском театре кукол анонсировали февральские спектакли

В феврале Псковский театр кукол продолжит показ спектаклей для детей. Как сообщили в пресс-службе ТКД, в свежей афише театра - постановки как для самых маленьких зрителей, так и для ребят постарше. Первых заинтересуют такие спектакли, как «Гуси-лебеди» и «Путешествие для самых маленьких», вторых - «Мы победим» и «Незнайка и его друзья».

Также в феврале состоится показ премьерного спектакля этого сезона - «Ковбойская история». Юные зрители увидят ее 10 и 11 февраля (начало в 18.00), а также 13 февраля (в 16.00).

Цена билета: в будние дни - 180 рублей (льготный билет - 144 рубля); в выходные дни - 250 рублей (льготный билет - 200 рублей).

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