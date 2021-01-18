Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр вынужденно переносит показ спектакля «Каштанка» на февраль

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина объявил, что переносит оба показа спектакля «Каштанка», запланированные на эти выходные, 23 и 24 января, на февраль. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте драмтеатра.

«Спектакли переносятся с 23 и 24 января на 19 и 20 февраля соответственно. Билеты и бронь будут действительны», - уточнили в театре.

Перенос связан с плохим самочувствием некоторых актеров. «Во время пандемии мы должны быть особенно бдительными и не разрешаем выходить на сцену артистам с повышенной температурой и респираторными симптомами до получения результатов теста на коронавирус. Надеемся, что тест будет отрицательным, но пока правильнее будет перестраховаться», - подчеркнули в театре.

По всем вопросам рекомендуется обращаться в кассу по телефону: 8 (8112) 72-80-22.