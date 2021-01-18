Сцена / Спектакли

Опубликована афиша Псковского театра драмы на февраль

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал февральскую афишу, в нее вошли 15 спектаклей, в том числе первая премьера 2021 года – «Дни Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В репертуар включили спектакль, который является лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского (9 февраля), и спектакль-номинант премии «Река Потудань» (на основе рассказа Андрея Платонова) режиссера Сергея Чехова.

4 и 5 февраля снова сыграют «Очень громкую премьеру» Талгата Баталова. 17 и 18 февраля покажут ностальгическую комедию «Соседи» в постановке Александра Кладько.

После долгого перерыва трижды сыграют спектакль Юлии Пересильд «Каштанка» (2, 19 и 20 февраля), впервые после карантина зрителю покажут драму-комикс Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона» (7 февраля), в главной роли дебютирует Ксения Чехова.

«По-прежнему спектакли по произведениям русской классики занимают немалую часть театральной афиши», - отметили в театре. 13 и 16 февраля вниманию зрителей предлагают пушкинскую «Пиковую даму», 27 и 28 февраля – «Ионыч» по одноименному рассказу Чехова, 26 февраля – «Таланты и поклонники» по пьесе Островского. В роли Негиной – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. Заслуженный артист России Сергей Попков воплотит на сцене образ Ивана Крылова в спектакле «Нави Волырк, капитанский сын» (11 февраля).

10 и 13 февраля зрителей приглашают на шекспировскую трагедию «Отелло» в постановке Даниила Безносова.

23 февраля, в День Красной армии, состоится премьера спектакля «Дни Победы» в постановке Веры Поповой. «Мы готовили этот спектакль к празднику 75-летия Победы, но выпустить его в мае по известным причинам не удалось. Пьеса "Дни Победы" Ксении Степанычевой написана на документальной основе. Через серию монологов о войне драматург рассказала о судьбах людей в годы великих испытаний», - сообщили в пресс-службе.

Свои моноспектакли в праздничные дни представят публике народный артист России Владимир Свекольников – спектакль «И смех, и грех» (21 и 23 февраля) и Нина Семенова – поэтическая программа «Цветаева и саксофон» (22 февраля) к юбилею актрисы.

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте театра.