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Псковский театр драмы объявляет акцию для студентов

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина объявляет «Зачетную неделю»! С 1 по 7 февраля студенты смогут купить билеты на любые спектакли месяца всего за 200 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Студенческое удостоверение нужно будет предъявить дважды – при покупке билета в кассе театра и на контроле.

Напомним, что в февральскую афишу вошло 15 спектаклей, в том числе первая премьера года – «Дни Победы» (https://drampush.ru/afisha). Любой из этих спектаклей студенты смогут посетить всего за 200 рублей, купив билет в кассе театра с 1 по 7 февраля.

«Дорогие зрители! Мы будем рады видеть вас на наших спектаклях!» - пригласили псковичей.