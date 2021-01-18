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Псковский театр драмы организует показы спектаклей для слабовидящих

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина возобновляет уникальный проект для слабовидящих зрителей – показ спектаклей с тифлокомментариями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Теперь незрячие жители города смогут «смотреть» спектакли вместе с обычными зрителями. Первый спектакль, на который приглашаются незрячие и слабовидящие зрители, – «Ионыч». Показ состоится 27 февраля.

«Псковский театр рассматривает работу с людьми, имеющими особенности здоровья, как важную социально-культурную задачу, - отметила заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марина Николаева. - С 2016 года мы (совместно с псковским Центром лечебной педагогики) проводим фестиваль "Другое искусство", в котором участвуют особенные артисты, художники, музыканты. Среди зрителей не только фестиваля "Другое искусство", но и наших репертуарных спектаклей, кинопоказов, выставок, творческих встреч мы хотели бы видеть людей с инвалидностью. Если для маломобильных групп населения театр уже стал доступнее, если слабослышащие зрители могут посещать выставки или кинопоказы с субтитрами, участвовать в инклюзивных проектах нашей детской театральной студии, то слабовидящие и незрячие люди долгое время оставались обделены возможностью прикоснуться к искусству».

Она рассказала, что в Пскове пока нет творческих студий для незрячих, какие есть, например в Москве, Петербурге и в немногих других российских городах. «Наше общество еще находится в начале пути к тому, чтобы незрячие люди могли становиться участниками коллективного творческого процесса, - продолжила Марина Николаева. - Требуются большие усилия, большие ресурсы (в первую очередь, человеческие). Но маленькие шаги навстречу незрячему зрителю Псковский театр уже может делать. Нам повезло, что в Пскове есть профессиональный тифлокомментатор высшей категории Татьяна Викторовна Кондратьева, которая создала тифлокомментарии ко многим спектаклям, идущим на малой сцене Псковского театра. В сентябре 2020 года мы провели первый показ спектакля, зрительская аудитория которого включала незрячих. В 2021 году мы продолжаем этот проект, надеемся, что показы с тифлокомментарием станут регулярными».

Помимо технических препятствий, которые преодолимы, у инвалидов по зрению может существовать и психологический барьер, пояснила она. Некоторые из них никогда раньше не были в театре. «Но, я уверена, что желание получить новые впечатления, новый опыт общения окажется сильнее», - сказала Марина Николаева.

Для зрителей с инвалидностью по зрению показы спектаклей будут бесплатными. «Надо только заранее записаться, - уточнила она. - Мы сотрудничаем с Псковской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, с псковским региональным отделением Всероссийского общества слепых. Эти организации помогают привлекать зрителей. Но если вы узнали о планируемом показе спектакля с тифлокомментарием из СМИ и хотели бы записаться напрямую (или пригласить вашего знакомого незрячего человека), можно позвонить тифлокомментатору Татьяне Владимировне по телефону 8 (911) 377-92-28 или 8 (8112) 72-42-53. Приходите в театр. Мы вам рады!».

Организация показов спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей стала возможна благодаря победе Псковского театра драмы в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Фонд реализует программу поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» с 2017 года.