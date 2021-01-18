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Премьеру истории о настоящих ковбоях увидели юные зрители в Псковском театре кукол. ФОТО

Сегодня, 10 февраля, в Псковском театре кукол прошла премьера спектакля «Ковбойская история». Благодаря талантам режиссера Александра Заболотного, художника Юлии Викторовой и актеров труппы юные зрители очутились в настоящей атмосфере вестерна со всеми его красочными атрибутами - кольтами, широкополыми шляпами и пальбой.

Спектакль решен в традиции балаганного петрушечного театра. Новая постановка выполнена в любимой манере Александра Заболотного: не важно, что окружение и герои совсем другие, и звуки выстрелов столь же естественны в «Ковбойской истории», как и звуки банджо, - это, тем не менее, настоящий балаганный театр.

Каким увидел новый спектакль наш фотокорреспондент Вадим Боченков, смотрите в репортаже.