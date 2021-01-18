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Псковский театр драмы объявил акцию ко Дню всех влюбленных

Билеты за полцены на премьеры этого года смогут купить пары в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках акции «Влюбленные в театр». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, 13 и 14 февраля зрители, которые придут в кассу парой, смогут купить билеты на премьерные спектакли «Дни Победы» и «Свидетельские показания» со скидкой 50%.

«Что для этого нужно? Быть влюбленными – друг в друга и в театр! Показывать кассиру паспорт или валентинки не придется. И, конечно, мы не могли не учесть пушкинскую заповедь: "Любви все возрасты покорны". Свои премьеры мы дарим зрителям к двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню», - рассказали в театре.

Спектакль «Дни Победы» покажут 23, 25, 27 и 28 февраля. Полная стоимость билетов: 400 и 600 рублей.

Премьеру «Свидетельские показания» представят 6, 7, 8 и 10 марта. Стоимость билетов: 500 рублей.

«Ждем всех влюбленных в театр на наших спектаклях!» - добавили в пресс-службе.