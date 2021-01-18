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Создается ощущение допроса - зрители о новом спектакле псковского драмтеатра

Закрытый показ спектакля Семена Серзина «Свидетельские показания» прошел в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, премьера которого состоится в марте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

«Было интересно ощущать себя среди действия», - оценили необычный формат первые зрители, которых случайно выбрали из разных социальных групп псковичей и пригласили на бесплатный тестовый показ.

В спектакле «Свидетельские показания» будет непривычная для псковской публики рассадка - зрительские ряды расставлены на сцене, и актеры занимают места рядом с публикой. «Создается ощущение, что тебя будут допрашивать следующим», - поделился один из зрителей своими впечатлениями.

Сюжет спектакля «Свидетельские показания», в основе которого одноименная пьеса драматурга Дмитрия Данилова, строится вокруг смерти главного героя. Из показаний свидетелей следователь и зрители пытаются составить портрет этого человека. Зрители закрытого показа подчеркнули достоверность актерской игры: «Я прониклась жизненностью каждого персонажа и близостью их речей к реальности, это полностью погружало».

Трансляция происходящего на экранах, по мнению зала, дополняла действие, позволяла следить за мельчайшими изменениями мимики, взглядами, жестами свидетелей, впечатлила зрителей и видеоанимация, созданная художником Михаилом Заикановым.

«Интересная постановка, погружает тебя в расследование. Смотришь, думаешь, подозреваешь. Но в итоге виноватых нет. Все максимально реально и просто», - отозвались зрители.

По мнению фокус-группы, спектакль оказался легким для восприятия, но не лишенным глубины. Кого-то он подтолкнул к размышлениям, кого-то - к осознанию необходимости что-то изменить. Вот несколько рассуждений по теме спектакля: «Так сложно, но так элементарно просто. Есть о чем подумать. Герой известен всем и неизвестен никому», «Спектакль заставляет задуматься о скуке серых дней, после просмотра возможно заставить себя что-либо менять в жизни».

Напомним, спектакль «Свидетельские показания» Псковский театр драмы покажет 6, 7, 8, 10 и 17 марта.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте театра.