Сцена / Спектакли

На премьеру спектакля «Дни Победы» в Пскове приедет сценарист, работавшая с Говорухиным

На премьеру - спектакль «Дни Победы», посвященный 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны, приглашают горожан 23 февраля.

Постановка во многом необычная: здесь нет разделения на сцену и партер: зрители и актеры находятся в одном общем пространстве, и это – пространство памяти. Здесь нет переодеваний в гимнастерки старого кроя. Благодаря нестандартным драматическим решениям правда о войне начинает звучать личной задушевной историей, рассказали Псковской Ленте Новостей в театре.

Премьерный показ соберет не только зрителей, но и создателей спектакля. Приедет, в частности, его музыкальный руководитель - композитор, джазмен, пианист-импровизатор, член Союза композиторов России и Международной ассоциации джазовых школ, почетный член Международного общества импровизационной музыки Роман Столяр. Профессиональный музыкант, он известен своим сотрудничеством со звездами мирового и отечественного джаза.

Также в премьере примет участие драматург, автор пьесы, по которой поставлен спектакль, Ксения Степанычева. Ксения - лауреат многочисленных театральных премий и конкурсов, включая независимую литературную премию «Дебют». В 2010 году режиссер Станислав Говорухин снял по сценарию Ксении Степанычевой фильм, имевший рабочее название «Сердца четырех». В прокат фильм вышел под названием «В стиле Jazz&». В том же году ее пьеса «Дни Победы» стала лауреатом Всероссийского конкурса драматургов «Факел памяти».

В настоящее время на премьерный показ 23 февраля осталось всего 8 билетов. Их можно приобрести ЗДЕСЬ >>> . Также есть билеты на другие даты: 25, 27, 28 февраля (по несколько показов в день). Стоимость билетов - 400 рублей.