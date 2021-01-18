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Псковский театра драмы опубликовал афишу на 23 февраля

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил афишу мероприятий на праздничные дни 21, 22 и 23 февраля.

21 февраля

В воскресенье, 21 февраля, театр приглашает зрителей на моноспектакль корифея псковской сцены, народного артиста России Владимира Свекольникова «И смех, и грех». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, новая программа мастера сцены, в которой артист со свойственным ему азартом и задором читает шуточные и сатирические произведения русской классики – басни Крылова, поэму Пушкина «Граф Нулин», рассказы Чехова.

«И смех, и грех». 21 февраля, 19.00

Билеты: от 300 до 500 рублей

12+

22 февраля

22 февраля, в преддверии мужского праздника, к зрителю выйдет замечательная артистка театра Нина Семенова. В ее исполнении прозвучат избранные стихи Марины Цветаевой под звуки саксофона известного в городе джазмена Аркадия Галковского.

«Цветаева и саксофон». 22 февраля, 19.00

Билеты: от 400 до 900 рублей

12+

23 февраля

«В День защитника Отечества театр драмы дарит зрителям премьеру – трогательный и проникновенный спектакль о войне, посвященный юбилею Великой Победы», - отметили в пресс-службе.

Спектакль «Дни Победы» будут играть не на сцене, а в камерном пространстве, объединяющем зрителей и артистов в общем пространстве памяти. В его основе – документальный материал, невымышленные истории ветеранов о Великой Отечественной войне и Победе.

«Дни Победы».

23 февраля, 17.00 и 20.00

25 февраля, 19.00

27 февраля, 17.00 и 20.00

28 февраля, 17.00 и 20.00

Билеты: 400 и 600 рублей

12+

Также 23 февраля театр приглашает зрителей на дневной показ моноспектакля Владимира Свекольникова «И смех, и грех».

«И смех, и грех». 23 февраля, 13.00

Билеты: от 300 до 500 рублей

12+

Полная афиша Псковского театра драмы представлена на сайте: drampush.ru/afisha.