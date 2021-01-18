Псковский театра драмы опубликовал афишу на 23 февраля

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил афишу мероприятий на праздничные дни 21, 22 и 23 февраля.
21 февраля
В воскресенье, 21 февраля, театр приглашает зрителей на моноспектакль корифея псковской сцены, народного артиста России Владимира Свекольникова «И смех, и грех». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, новая программа мастера сцены, в которой артист со свойственным ему азартом и задором читает шуточные и сатирические произведения русской классики – басни Крылова, поэму Пушкина «Граф Нулин», рассказы Чехова.
«И смех, и грех». 21 февраля, 19.00
Билеты: от 300 до 500 рублей
12+
22 февраля
22 февраля, в преддверии мужского праздника, к зрителю выйдет замечательная артистка театра Нина Семенова. В ее исполнении прозвучат избранные стихи Марины Цветаевой под звуки саксофона известного в городе джазмена Аркадия Галковского.
«Цветаева и саксофон». 22 февраля, 19.00
Билеты: от 400 до 900 рублей
12+
23 февраля
«В День защитника Отечества театр драмы дарит зрителям премьеру – трогательный и проникновенный спектакль о войне, посвященный юбилею Великой Победы», - отметили в пресс-службе.
Спектакль «Дни Победы» будут играть не на сцене, а в камерном пространстве, объединяющем зрителей и артистов в общем пространстве памяти. В его основе – документальный материал, невымышленные истории ветеранов о Великой Отечественной войне и Победе.
«Дни Победы».
23 февраля, 17.00 и 20.00
25 февраля, 19.00
27 февраля, 17.00 и 20.00
28 февраля, 17.00 и 20.00
Билеты: 400 и 600 рублей
12+
Также 23 февраля театр приглашает зрителей на дневной показ моноспектакля Владимира Свекольникова «И смех, и грех».
«И смех, и грех». 23 февраля, 13.00
Билеты: от 300 до 500 рублей
12+
Полная афиша Псковского театра драмы представлена на сайте: drampush.ru/afisha.