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Псковские артисты рассказали, почему для спектакля «Дни Победы» выбрали не сцену

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камиль Хардин и Максим Плеханов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 февраля рассказали, почему для премьерного спектакля «Дни Победы» выбрали не сцену, а медиа-холл.

«Нам нужно было пространство, чтобы зритель был непосредственно рядом, - отметил Максим Плеханов. - Мы сидим со зрителем в интимной обстановке. Это очень интимная история, камерная. Это сакральное дело, потому что не многие любят говорить об этом. Это своего рода "Белорусский вокзал" в пространстве медиа-холла. Разговор по душам. Для этого требовалось другое пространство, не сцена. Границы должны были быть стерты».

«Нет разделения "зритель - сцена - артисты"», - уточнил Камиль Хардин. «Это воспоминания ветеранов в том возрасте, в котором они встретили День Победы», - дал актер характеристику спектаклю.

Максим Плеханов выразил надежду, что актерам удастся «возбудить фантазию присутствующих». «Для этого не нужно военной формы, бескозырок и залпа изо всех орудий», - сказал он.

«Мы говорим о войне, но другим языком», - пояснил Камиль Хардин.

Псковский театр драмы покажет премьерный спектакль «Дни Победы» 23, 25, 27 и 28 февраля. Цена билетов: 400 и 600 рублей. Подробности и билеты на сайте театра.