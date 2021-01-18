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Камиль Хардин: Зритель - это абсолютная энергия для артиста

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камиль Хардин и Максим Плеханов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 февраля рассказали о сложностях игры спектаклей в условиях коронавируса

Камиль Хардин сообщил, что на днях наткнулся в группе театра в социальной сети на фотографию премьеры одного из спектаклей, на который собралось большое количество зрителей. «Была не 100-процентная, а 150-процентная заполняемость. У меня чуть слезы не потекли от того, что когда-то это было и это когда-то будет, и дай Бог, что это будет, что это не за горами. Потому что зритель - это абсолютная энергия для артиста, абсолютная физика. Нет зрителя - нет энергии. Так это работает. Мы как станция», - отметил он.

«Тяжело, - согласился Максим Плеханов. - Некоторые спектакли играть просто невозможно. Сейчас 50% (заполняемость зала - ред.), было 25%. И люди этой ситуацией немного напуганы, не все так решительно бегут в театр, как раньше».

Максим Плеханов также указал на то, что и зритель чувствует себя не комфортно в полупустых залах. «Не все способны на публичное одиночество. Психологически не комфортно. Ощущается напряжение со стороны зрителя», - добавил актер.