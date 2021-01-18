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Спектакль по Сухово-Кобылину поставит в Пскове ученик знаменитого театрального режиссера

В Псковском драматическом театре им.А.С.Пушкина (Национальный драматический театр России) в апреле представят премьеру - постановку «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей арт-директор театра Андрей Пронин, репетиции под руководством режиссера Хуго Эрикссена начнутся уже завтра. Хуго Эрикссен - ученик знаменитого режиссера Римаса Туминаса, возглавляющего московский Театр им. Вахтангова. В этом театре Эрикссен поставил два спектакля: «Шахматную новеллу» Стефана Цвейга и «Войцека» Георга Бюхнера. В ярославском Театре им. Федора Волкова режиссер поставил «Долгое путешествие в ночь» Юджина О'Нила. В Александринском театре идет его спектакль «Демагог» по пьесе Кирилла Фокина.

Спектакль «Смерть Тарелкина» выйдет 23, 24, 25 апреля на Большой сцене. Художник спектакля - Ютта Роттэ, художник по свету - Антон Поморев.

«Смерть Тарелкина» — комедия-шутка в трех действиях, написанная Александром Сухово-Кобылиным в 1869 году. Комедия является заключительной частью драматургической трилогии «Картины прошедшего», в которую входят также комедия «Свадьба Кречинского» и драма «Дело». В пьесе, завершающей трилогию, автор продолжает начатую Гоголем и Салтыковым-Щедриным тему изобличения глупости, жадности и бюрократии. Вместе с тем «Смерть Тарелкина» более абсурдна, а бюрократия в пьесе даже гротескна. В произведении нет положительных персонажей, цитируя собственно Тарелкина, «нет людей — все демоны».