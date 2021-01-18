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Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей театра премьерами

В 2021 году Псковский театр драмы будет много раз радовать зрителей премьерами. Об этом сообщил художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев, комментируя первую премьеру года. 23 февраля в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина состоялась премьера спектакля «Дни Победы» режиссера Веры Поповой.

«Я очень доволен этой работой. Да, она была трудная, долгая, был большой перерыв в репетиционном процессе, перенос, но, с моей точки зрения, получилось именно то, чего мы хотели для нашего театра», – сказал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, отметив, что «Дни Победы» – подарок театра к 75-летию Победы. Выпустить спектакль Псковский театр драмы хотел к празднику 9 Мая прошлого года, но из-за карантина премьера была перенесена на 23 февраля.

«Премьера состоялась, и для меня это очень большая радость. Это наш долг, который мы обязаны были отдать, – прокомментировал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. – Эта премьера была запланирована на 9 Мая прошлого года, на 75-летие Победы. Из-за карантина и закрытия театра мы не смогли ее выпустить, поэтому приняли решение сделать ее в этом году, именно 23 февраля. И я могу сказать честно: я очень доволен этой работой. Да, она была трудная, долгая, был большой перерыв в репетиционном процессе, перенос, но, с моей точки зрения, получилось именно то, чего мы хотели для нашего театра».

Формат спектакля «Дни Победы» стал уникальным для Псковского театра драмы: артисты играли в Новом зале театра буквально на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Режиссер спектакля Вера Попова отметила, что зрители смогли принять этот непривычный формат: «Мы очень долго шли к этой премьере, и я рада, что она состоялась. Мне нравится, что зрители были очень внимательны и включились в процесс. Они испытывали некий дискомфорт, оказавшись в непривычной ситуации, но при этом необычный формат спектакля включал их в историю, они как будто проживали все вместе с актерами. Мне кажется, все сработало».

Фото со спектакля: Иван Митревич.

В основе спектакля – документальная пьеса драматурга Ксении Степанычевой, монологи о войне, собранные и обработанные автором. В «Днях Победы» перед зрителем разворачиваются судьбы нескольких героев – подводника Володи, жены моряка Раи, сержанта-артиллериста Юры, пехотинца Васи, дочери ленинградского скульптора Тани и связиста Сереги. Их истории, рассказанные без ложного пафоса, оказываются очень близкими сегодняшнему зрителю.

Драматург Ксения Степанычева также присутствовала на премьере спектакля. «Я прошу официально зафиксировать: автор счастлива, – поделилась впечатлениями драматург. – Я была потрясена. Режиссер Вера Попова придумала чудесный спектакль, очень живой, его можно назвать современным, но при этом он сделан в лучших традициях русского искусства. Такого крупного плана я в театре не видела никогда. При обращении к этой теме микроскопический оттенок фальши был бы заметен, но этого не было совершенно. Была простота, искренность и естественность, за которыми стоит гигантская работа, проделанная каждым из участников, талант, профессионализм и огромная отдача, с которой играли актеры».

«Весь спектакль проживается буквально на одном дыхании, – рассказали первые зрители премьерного спектакля. – Этот спектакль удивительный. Из-за камерности получилось так, что мы переживали все эмоции вместе с актерами».

Премьерный спектакль «Дни Победы» Псковский театр драмы покажет также 25, 27 и 28 февраля. Подробности и билеты на официальном сайте театра: https://drampush.ru/repertoire/victorydays.

Худрук псковского театра также анонсировал предстоящие премьеры и открытие Маленького театра: «23 февраля мы сделали первую премьеру, а уже 6 марта у нас выпуск еще одного спектакля – «Свидетельские показания» режиссера Семена Серзина по пьесе Дмитрия Данилова. В апреле у нас премьера музыкального спектакля «Случайный вальс» и спектакля «Смерть Тарелкина» режиссера Хуго Эрикссена уже на большой сцене. Параллельно мы будем репетировать еще два спектакля. Да, мы взяли старт, и я надеюсь, что в этом году мы будем много раз радовать зрителя».

Весной театр начинает премьерный марафон детских спектаклей. «В этом году, я надеюсь, мы сделаем для нашего нового бэби-театра четыре детских спектакля. И первая премьера будет уже этой весной. Во втором здании театра рядом с Новым залом появится Маленький театр – это театр для самых маленьких наших зрителей от 6 месяцев до 4 лет. Мы приглашаем на премьеры мам, пап, бабушек, дедушек со своими детками и внуками. В наших планах за ближайшие два года сделать в Маленьком театре репертуар из 10 спектаклей, это будет отдельный бэби-театр со своим репертуаром», – поделился Дмитрий Месхиев.