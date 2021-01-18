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Псковский театр опубликовал афишу на выходные

Псковский театр драмы опубликовал афишу на ближайшие выходные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, в субботу и воскресенье зрителей приглашают на спектакли малой формы «Ионыч» и «Дни Победы», а закончить рабочую неделю в пятницу предлагают легкой комедией «Соседи». Все спектакли представлены в категории 12+.

26 февраля в 19:00 псковичей приглашают на спектакль «Соседи».

Вечером пятницы вниманию зрителей театр предлагает лирическую комедию «Соседи», которую зрители уже успели разобрать на искрометные цитаты. Как говорит один из персонажей, «ошибки у нас бывают только при строительстве, при сносе – никогда». Снос дома, в котором несколько десятилетий живут одной семьей дружные соседи, – отправная точка сюжета. Комедия о самоотверженных соседях и любви застенчивого библиотекаря и дерзкой девушки-строителя захватит зрителей водоворотом страстей и непрерывным потоком шуток.

27 и 28 февраля в 13:00 пройдет показ спектакля «Ионыч».

В субботу и воскресенье театр будет играть спектакли трижды в день: днем на малой сцене состоится спектакль «Ионыч», вечером, в 17:00 и 20:00, в Новом зале театра – премьера «Дни Победы».

В спектакле «Ионыч» режиссер Василий Сенин исследует размышления Чехова о провинциальности путем собственного опыта, ведь трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы, увиденные режиссером в нашем городе.

27 в 17:00 и 28 февраля в 20:00 горожанам предлагают посетить спектакль «Дни Победы».

В выходные Псковский театр драмы продолжит премьерный марафон и четыре раза сыграет для зрителей новый спектакль «Дни Победы», премьера которого с успехом прошла 23 февраля.

Первые зрители уже оценили необычный формат спектакля, преобразившийся Новый зал театра, блестящую игру артистов. «Когда я шла на этот спектакль, я боялась, что… все персонажи будут далеки от простых людей, но здесь было не так... Очень важно говорить про войну с разных сторон, рассказывать истории простых людей. Мне кажется, в этом роль искусства: надо со всех сторон анализировать ситуацию, ее проживать, и таким способом общество оздоравливается, прорабатывает больные темы», – высказалась зрительница премьеры.

Посмотреть афишу и купить билеты можно на официальном сайте театра.