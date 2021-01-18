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В мартовском репертуаре Псковского театра драмы произошли изменения

Псковский академический театр драмы внес изменения в афишу марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, по техническим причинам отменяется спектакль «Таланты и поклонники», назначенный на 23 марта. Билеты подлежат возврату в кассу театра, билеты, приобретенные в интернете, автоматически аннулируются, деньги вернутся на счет.

23 марта в 19.00 будет сыгран спектакль «Свидетельские показания». Продажа билетов уже открыта.

Спектакль «Река Потудань» 24 марта также отменяется. Как и премьера музыкального спектакля «Случайный вальс», которая состоится ближе к лету. Билеты подлежат возврату в кассу театра, билеты, приобретенные в интернете, автоматически аннулируются, деньги вернутся на счет.

24 марта в 19:00 в Новом зале состоится показ спектакля «Дни Победы». 25 марта вместо спектакля «Ревизор» будет показан спектакль «Соседи». 26 марта вместо спектакля «Ревизор» будет представлен спектакль «Каштанка».

Билеты действительны. Зрители, желающие вернуть билеты, могут сделать это по месту покупки. Театр приносит свои глубокие извинения за доставленные неудобства.