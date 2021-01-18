Сцена / Спектакли

«В одном спектакле десятки мыслей и судеб» – Вера Емельянова посетила «Дни Победы» Псковского драмтеатра

Премьерный спектакль Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина «Дни Победы», в основе которого невыдуманные монологи о Великой Отечественной войне, посетила первый вице-губернатор региона Вера Емельянова. Своими впечатлениями после просмотра она поделилась с театром.

«Интересное решение и интересная интерпретация темы Великой Отечественной войны, – сказала Вера Емельянова. – Есть над чем подумать и что осмыслить. Наверное, самая главная задача любого спектакля – заставить человека думать, чтобы после спектакля у вас появилось желание прочитать книги об этом времени, о событиях Великой Отечественной войны, поразмышлять о судьбах людей, которые подарили нам с вами жизнь ценою тех лишений, которые им пришлось пережить».

Вера Емельянова выделила особенность спектакля: «Спектакль один, тема общая, близкая, всем понятная и трепетная, но в то же время, по сути, это моноспектакли, в каждом из них – отдельно взятая история, жизнь, судьба. В одном спектакле смешались десятки мыслей, событий, историй и человеческих судеб».

Обратила на себя внимание гостьи реакция детей школьного возраста, которые также присутствовали на спектакле.

«Они, действительно, были погружены, и по их лицам было видно, что им это не просто интересно, а это задевает их эмоционально, хотя каждая история требовала сопереживания и знания тех событий, о которых здесь рассказывается», – поделилась Вера Емельянова и добавила, что сильное впечатление на нее также произвела замечательная игра молодых актеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, премьера спектакля «Дни Победы» состоялась в Псковском театре драмы 23 февраля в Новом зале. В этом месяце спектакль будут играть еще четыре раза – 27 и 28 февраля в 17:00 и 20:00.

Узнать подробности о спектакле можно на официальном сайте театра: https://drampush.ru/repertoire/victorydays.