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Первый спектакль для слабовидящих провел Псковский драмтеатр

Первый спектакль для слабовидящих провел Псковский драмтеатр 27 февраля. Это был «Ионыч», сообщается в инстаграм-аккаунте драмтеатра.

«Сам спектакль нисколько не изменился, только слабовидящим зрителям мы выдали специальные устройства, и в наушники им поступал тифлокомментарий. Профессиональный тифлокомментатор высшей категории Татьяна Кондратьева в режиме реального времени описывала происходящее на сцене, не мешая репликам артистов и музыкальному сопровождению спектакля. Мы очень рады, что спектакли Псковского театра драмы доступны все большему количеству людей», - отметили в учреждении.



Следующий спектакль, который смогут посетить незрячие жители города, - спектакль «Метель», который состоится 13 марта.