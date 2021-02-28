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«Метель» и «Пиковую даму» покажет псковский театр 2 и 3 марта

Вместо комедии «Позвольте вам выйти вон!» Псковский театр драмы покажет 2 и 3 марта спектакли по пушкинским повестям «Метель» и «Пиковая дама», все билеты будут действительны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«В связи с болезнью артиста мы вынуждены заменить спектакль "Позвольте вам выйти вон!", запланированный на 2 и 3 марта. Вместо комедии по Чехову мы покажем не менее любимые публикой спектакли "Метель" и "Пиковая дама". 2 марта мы приглашаем зрителей на спектакль "Метель", 3 марта – на спектакль "Пиковая дама"», - рассказали в театре.

Купленные на спектакль «Позвольте вам выйти вон!» билеты будут действительны. Зрители, желающие вернуть билеты, могут сделать это по месту покупки. Телефон кассы: +7 (8112) 72-80-22.

«Надеемся на ваше понимание и ждем вас на наших спектаклях!» - добавили в пресс-службе.

Актуальная афиша опубликована на официальном сайте театра.