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«Смерть Тарелкина» ставит в Пскове московский режиссер

Московский режиссер Хуго Эрикссен работает в Пскове над постановкой спектакля «Смерть Тарелкина» по пьесе Сухово-Кобылина. Премьера пройдет в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина 23, 24 и 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Хуго Эрикссен – ученик прославленного режиссера Римаса Туминаса, художественного руководителя Театра им. Е. Вахтангова. В этом театре Эрикссен поставил «Шахматную новеллу» в спектакле «Стефан Цвейг. Новеллы» и спектакль «Войцек» по пьесе Георга Бюхнера. Хуго Эрикссен ставил спектакли в Театре «Практика» в Москве («Бетховен»), в Александринском театре в Санкт-Петербурге («Демагог»), в ярославском Театре им. Федора Волкова («Долгое путешествие в ночь»).

«Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина – комедия-шутка в трех действиях. Чтобы избавиться от накопившихся долгов, чиновник средней руки Тарелкин решает имитировать собственную смерть, себе же присвоить имя и паспорт покойного соседа. Сухово-Кобылин в пьесе продолжает сатирическую традицию Гоголя и Салтыкова- Щедрина, изобличая глупость, жадность и бюрократию, доходящие порой до абсурда.

Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится 23, 24 и 25 апреля на большой сцене.

Художник – Ютта Роттэ, художник по свету – Антон Поморев.

В главных ролях: заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Денис Кугай, Анатолий Кузьмин.