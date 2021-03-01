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Билеты на «Смерть Тарелкина» со скидкой 25% смогут купить псковичи

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина запускает акцию «Букет билетов» в честь Международного женского дня.

6, 7 и 8 марта женщинам, а также мужчинам, которые захотят порадовать своих дам приглашением в театр, театральный кассир продаст билеты на «Смерть Тарелкина» со скидкой 25%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра, спектакль «Смерть Тарелкина» выйдет 23, 24 и 25 апреля на большой сцене.

«Согласны, название не самое праздничное, но пьеса Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» в постановке Хуго Эрикссена – что ни на есть комедия, хоть отчасти и черная. В лучшей сатирической традиции классиков – Гоголя и Салтыкова-Щедрина, - рассказали сотрудники театра. - Дорогие женщины, уважаемые мужчины! Мы будем рады видеть вас на любых спектаклях Псковского театра драмы».

Подробнее о премьере можно узнать на сайте театра.